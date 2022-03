Kurt Bogaerts over de zorgen van Tom Pidcock: "Nu niet forceren om optimaal te zijn in Ronde"

Het klassieke voorjaar is nog niet gelopen zoals Tom Pidcock het in gedachten had. Het Britse goudhaantje moest ziek passen voor de Strade Bianche en Milaan-Sanremo werd ook geen succes. "Er zijn veel positieve signalen en er komen nog mooie wedstrijden na de Ronde van Vlaanderen", zegt zijn coach Kurt Bogaerts.

Zaterdag werd Tom Pidcock genadeloos uit de wielen gereden in Milaan-Sanremo: op de Capo Berta brak de veer. Pidcock moest ook al verstek laten gaan voor de Strade Bianche door maagproblemen. Komt het dit voorjaar nog goed? Kurt Bogaerts, vertrouwenspersoon van Pidcock en deel van de staf bij Ineos-Grenadiers, predikt kalmte. "De week na de Strade is alles perfect verlopen tot aan Milaan-Sanremo. Tom heeft zijn trainingsplan volledig kunnen afwerken en had op geen enkel moment nog last van zijn maag." "Maar tijdens de race moest hij een sanitaire stop maken en als wielrenner weet je dat dat geen goed teken is. Ik stond toevallig aan de bevoorrading op de Capo Berta en bij mij gingen de alarmbellen af. Ik heb hem meteen laten stoppen, want doorrijden had enkel negatieve effecten kunnen hebben."

Ik denk dat zijn lichaam nog niet honderd procent hersteld was. Tijdens een wedstrijd belast je je maag veel meer dan op training. Kurt Bogaerts

"Het is moeilijk om een link te leggen met de maagproblemen van voor de Strade Bianche, maar persoonlijk denk ik wel dat je de oorzaak daar moet zoeken. Ik denk dat zijn lichaam nog niet honderd procent hersteld was." "Tijdens een wedstrijd belast je je maag veel meer dan op training. Je probeert je tank goed vol te houden voor de finale. Tom luistert goed naar zijn lichaam en zal zeker niet forceren, maar zijn lichaam moet het “fuelling plan” weer gewoon worden. Ik denk dat zijn lichaam daar op gereageerd heeft." "Een bloedonderzoek na de Strade Bianche leverde niets op, maar de medische staf heeft nu een diepgaander onderzoek gedaan zodat we niets over het hoofd zien. We mogen nu vooral niet in paniek slaan. Het is nu zaak om Toms lichaam voldoende te laten herstellen en proberen te achterhalen wat er juist aan de hand is."

"Er zijn veel positieve signalen en hij kan voluit trainen"

Sowieso stond er deze week geen koers op het programma van Pidcock, zijn eerstvolgende afspraak zou Dwars door Vlaanderen moeten worden. Bogaerts ziet geen enkele reden om dat te veranderen. "Op dit moment heeft hij geen last meer en kan hij dus voluit trainen", zegt onze landgenoot. "Er zijn veel positieve signalen: hij ziet er goed uit en als ik zijn trainingsdata mag geloven, dan is hij dat ook."

Bogaerts ziet dan ook geen reden om bij te sturen op training. "Zijn planning verandert niet, hij zal een gevarieerd trainingsschema afwerken. Maar hij heeft natuurlijk 2 belangrijke wedstrijdmomenten gemist: de Strade en de finale van Sanremo. Die intensieve prikkel mist hij nu."

We moeten nu niets forceren om in de Ronde optimaal te presteren. Er komen nog mooie wedstrijden na de Ronde. Kurt Bogaerts

"Hij zal niet op het niveau staan dat we gepland hadden. De Ronde van Vlaanderen komt nog iets te vroeg, daar zal hij nog geen honderd procent zijn. Maar ik denk niet dat we nu iets moeten forceren met intensieve blokken om in de Ronde optimaal te presteren."

"Dat is ook de mening van de sportieve staf van Ineos. We moeten geduldig blijven, want er komen nog mooie wedstrijden na de Ronde. Voor Tom begint zijn wegseizoen pas en hij heeft nog tijd genoeg om mooie prestaties neer te zetten." Vorig jaar won Pidcock de Brabantse Pijl, werd hij 2e in de Amstel Gold Race en 6e in de Waalse Pijl. "We blijven dus bij het oorspronkelijke plan. We moeten de wetten van de sport en van de trainingsopbouw respecteren. En vooral, we moeten de signalen van een 22-jarige jongen met gezondheidsproblemen respecteren. We moeten waakzaam blijven en zeker geen roofbouw plegen op zijn lichaam."

"Je leert nog meer uit de periode waar hij nu in zit"

Pidcock had zijn zinnen gezet op de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. "Dat is in het water gevallen, natuurlijk is hij ontgoocheld", geeft Bogaerts toe. "Maar Tom is ook realistisch. Hij weet dat hij niet op volle sterkte was en probeert dat een plaats te geven." "Nu zit hij in een mindere periode en hij moet proberen om daar op een verantwoorde manier mee om te gaan. Je kunt veel leren van overwinningen, maar je leert nog meer van de periode waar hij nu in zit." "Op mentaal vlak moet zijn omgeving nu een grote rol spelen. We moeten een positieve invloed hebben op hem hebben. Met Tom moet je proberen om hem gemotiveerd te houden. Het moet dus plezant zijn, maar tegelijkertijd probeer ik het realistische in te bouwen." En Pidcock heeft al bewezen dat hij met tegenslag kan omgaan. Vorig jaar brak hij begin juni op training zijn sleutelbeen en eind juli werd hij olympisch kampioen mountainbike. "Door die ervaring is het makkelijker om hier mee om te gaan."