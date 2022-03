Janice Cayman voor kwartfinales in Champions League: "Mijn beste seizoen bij Lyon tot nu toe"

Olympique Lyon neemt het op tegen Juventus, twee ploegen die elkaar al goed kennen. "Of we blij waren met de loting? Op dit moment in de competitie zijn er alleen nog goeie teams. Maar vorig jaar hebben we ze al geklopt in de Champions League, dus hopelijk kunnen we dat nog eens herhalen."

"Beide teams zijn in de tussentijd eigenlijk niet veel veranderd. Het was toen niet makkelijk, dus we weten waar het gevaar ligt en kunnen ons goed voorbereiden."

"Wij zijn op papier de sterkere ploeg, maar Juventus heeft ook wel sterk gespeeld in de groepsfase."

Is er al een tactisch plan? "Ja, dat hebben we gisteren gemaakt. Vandaag trainen we in het stadion en dan weet je nooit of ze ergens aan het filmen zijn. We gaan gewoon van onze eigen sterkte uit. We zullen ons eigen spel spelen hier in Turijn."

Bij Juventus spelen er ook heel wat internationals. "Dat is handig om die info in het achterhoofd te houden voor bij de Red Flames. Italië is een van onze EK-tegenstanders natuurlijk."