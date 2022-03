In Extra Time kaart Aster Nzeyimana samen met zijn gasten na over het afgelopen voetbalweekend. Hij verwelkomde Filip Joos, Peter Vandenbempt, Wim De Coninck en Imke Courtois aan zijn tafel. Het panel had het o.a. over de aanstelling van Marc Overmars bij Antwerp, El Clasico en de 32e speeldag in de Jupiler Pro League.