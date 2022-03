De gelukkigste man in de Formule 1 op dit moment? Kevin Magnussen

Uitgerangeerd voor een rijke Rus

Het was met pijn in het hart dat teambaas Günther Steiner Kevin Magnussen heeft moeten laten gaan.

Haas liep niet sneller dan een slak in de 2020 en de financiële middelen waren opgedroogd. De steenrijke Rus Dmitri Mazepin kon het team uit het slop halen, op voorwaarde dat zijn Nikita - een middelmatige coureur in de Formule 2 - een zitje kreeg.

Het bestuur van Haas ging met de Mazepins in zee, Magnussen moest het schip verlaten en verdween na 7 jaar uit de Formule 1.

Een aderlating voor het kampioenschap. In 2020 beschikte Magnussen niet over de juiste auto, maar in de voorgaande seizoenen had hij het team wel mee op de kaart gezet. De Deen scoorde meer dan 20 top 10-plaatsen voor de Amerikanen.

Dat kon Mazepin junior niet zeggen. Niet dat hij vorig jaar over een kwieke raceauto beschikte, maar dankzij hem draaiden de carrossiers van Haas wel overuren.