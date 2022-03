ATP-ranking: Djokovic weer op 1, Fritz klimt naar 8, Goffin op 70

Djokovic werd 3 weken geleden onttroond door Medvedev, maar heeft - zonder te spelen - dus zijn heerschappij over het mannentennis heroverd.



De Amerikaan Taylor Fritz, winnaar in de woestijn in Californië, doet een uitstekende zaak. Hij stijgt twaalf plaatsen en komt voor het eerst de top 10 binnen: op nummer 8.



De Spanjaard Rafael Nadal, die in de finale zijn eerste nederlaag van het seizoen leed, wipt over de Duitser Alexander Zverev naar de derde plaats. De Griek Stefanos Tsitsipas blijft nummer 5.



Iets lager op de ranking klimt het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz, pas 18, na zijn halve finale vier posities omhoog. Hij staat nu vijftiende.



David Goffin werd in Indian Wells al in de eerste ronde gewipt. Aansluitend speelde hij een Challenger in Phoenix, waar de Luikenaar in de kwartfinales moest inpakken. Op de ranking schuift hij een plaatsje op naar nummer 70. Verlies is er voor Zizou Bergs (-4, 186e) en Kimmer Coppejans (-9, 247e), Ruben Bemelmans (+4, 299e) stijgt licht.