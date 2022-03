Lotte Lie eindigt 17e in slotrace biatlon, dubbelslag voor OS-kampioene Braisaz-Bouchet

Olympisch kampioene Braisaz-Bouchet (2 schietfouten) haalde het in 35'20"8 met 7,8 seconden voorsprong op de Duitse Franziska Preuss (2 missers).



De Noorse Marte Olsbu Røiseland (2 missers), die al zeker was van de eindwinst in de algemene wereldbeker, werd voor eigen volk derde op 8,6 seconden.



Lotte Lie, die foutloos bleef in het schieten, gaf 1'35"7 toe op Braisaz-Bouchet. In de wereldbekereindstand is de Belgische 28e.