Derde succes op rij voor Tim Gajser in Argentinië, Jago Geerts 2e in MX2

Gajser is na zijn derde zege van het nog prille seizoen uiteraard steviger WK-leider. De Sloveen heeft nu 17 punten voorsprong op de Fransman Renaux, vandaag tweede in Argentinië. Jeremy Van Horebeek is voorlopig 5e.

De Nederlandse wereldkampioen Jeffrey Herlings en Fransman Romain Febvre waren allebei nog afwezig met blessures.



In de MX2-klasse won Jago Geerts de eerste reeks. In de tweede reeks werd hij 2e achter de Fransman Tom Vialle. In de WK-stand prijkt Geerts, winnaar van de manche in Italië, aan de leiding.