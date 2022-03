Voormalig Argentijnse rugby-international sterft bij caféruzie in Parijs

Federico Martin Aramburu, een voormalige Argentijnse rugbyinternational, is vrijdagnacht op 42-jarige leeftijd om het leven gekomen na een caféruzie in de Franse hoofdstad Parijs.

Omstreeks 6 uur zaterdagochtend ontstond er een geschil tussen twee verschillende groepen in een bar op de Boulevard Saint-Germain, in het 6e arrondissement.

De vermeende daders dropen af, maar keerden kort nadien met een voertuig terug naar het café en losten daarbij schoten. Die schoten zijn Federico Martin Aramburu fataal geworden.

Aramburu speelde zes jaar in Frankrijjk bij Biarritz, Perpignan en Dax. Aramburu speelde 22 interlands voor de Argentijnse ploeg en maakte deel uit van de selectie van "de Poema's" die in 2007 brons veroverden op het WK rugby in Frankrijk.