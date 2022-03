Opnieuw VAR-discussie na Union-Oostende: "Spijtig dat we er steeds over moeten spreken"

"Er waren enkele discutabele fases, maar wij kunnen er niets aan veranderen", klonk het in koor bij Felice Mazzu en Yves Vanderhaeghe. Teuma zag een schot op (of over?) de lijn gekeerd en bij de gelijkmaker van Undav liet de 3D-lijn het afweten. Alweer voer voor discussie in een bewogen gelijkspel tussen Union en Oostende.

Minuut 61: Teddy Teuma vuurt een schot af naar het Oostendse doel. Zijn poging wordt op de lijn gekeerd, al ziet de thuisploeg dat anders. Union ziet een gelijkmaker door de neus geboord. Meteen na affluiten gaat Felice Mazzu verhaal halen bij de scheids. Al zou de poging van Teuma niet ter sprake komen. "Ik heb enkel - op een licht gefrustreerde manier - gevraagd waarom hij niets aan het tijdrekken van de keeper deed", zegt de coach. "Ik snap niet waarom hij geen tweede geel zou kunnen krijgen, dat is alles." Was de bal dan niet over de lijn volgens Mazzu? "Dat is een moment waar ik niet meer aan denk. Er is nooit 100% zekerheid over VAR-momenten, dat moeten we accepteren. We moeten de beslissingen van de refs respecteren." Toch vraagt de coach van de competitieleider zich luidop af waarom er geen doellijntechnologie is op de Belgische velden.

Een geldig doelpunt van Teuma, of niet?

Het "akkefietje" met de 3D-lijn

Union neemt vrede met het oordeel van de VAR, Yves Vanderhaeghe blijft toch met een dubbel gevoel achter. "We pakken een punt na een tweede helft waarin we afzien. Weliswaar met een akkefietje van de 3D-lijn..." En opnieuw staat de wedstrijdleiding ter discussie. Bij de gelijkmaker van Deniz Undav vlagt de lijnrechter niet. Ook de VAR geeft geen oordeel over eventueel buitenspel, want de 3D-technologie laat het even afweten.

De goal werd goedgekeurd op basis van het oordeel van de lijnrechter die niet vlagde. Zo zijn we niet zeker of het wel klopte. Yves Vanderhaeghe

"Ik vind het jammer dat de 3D-lijn achterwege blijft", reageert de trainer van KVO na de wedstrijd. "Want nu werd de goal goedgekeurd op basis van het oordeel van de lijnrechter die niet vlagde." Of de goal van Undav dan afgekeurd moest worden, laat Vanderhaeghe in het midden. "Maar zo zijn we niet zeker dat het niet buitenspel was." En blijft de twijfel bestaan. Meer woorden wil de coach niet kwijt over de VAR. "Ik vind dat een beetje spijtig, dat we daar nog steeds over moeten spreken", besluit hij.