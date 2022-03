FIA: Masi "handelde te goeder trouw", maar maakte "menselijke fout"

In principe moeten alle gedubbelde rijders weer achteraan aansluiten voor er weer kan worden geracet. Nu was dat niet het geval en had Verstappen nog één ronde om Hamilton in te halen, waar de Nederlander ook in slaagde.

Dat alleen de vijf gedubbelde rijders tussen koploper Hamilton en Verstappen plaats moesten ruimen tijdens de tussenkomst van de safety car, was in strijd met de regels.

In een verklaring zei de FIA: "De racedirecteur riep de safetycar terug naar de pitstraat zonder dat deze een extra ronde had afgelegd, zoals vereist door de Formula One Sporting Regulations (artikel 48.12). Artikel 48.12 kon echter op verschillende manieren geïnterpreteerd worden."

"In combinatie met de doelstelling die tijdens het hele seizoen 2021 van kracht was om onder een groene vlag te eindigen, oordeelt de FIA dat Masi te goeder trouw en naar beste weten handelde gezien de moeilijke omstandigheden, waarbij met name de aanzienlijke tijdsdruk om beslissingen te nemen en de immense druk die door de teams werd uitgeoefend, werden erkend."

"De resultaten van de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021 en het FIA-wereldkampioenschap Formule 1 zijn geldig, definitief en kunnen nu niet meer worden gewijzigd."