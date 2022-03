Pepijn, de materiaalman van Cercle, out zich: "Het is 2022 voor iedereen"

Twee weken geleden organiseerde de Pro League opnieuw een voetbalweekend met aandacht voor de campagne "Football for all". De kapiteins droegen een regenboogarmband en ook de cornervlaggen werden aangepast. Toch blijft homoseksualiteit binnen het voetbal bij de mannen een beetje een taboe.

Pepijn Lenoor besloot op dat moment wel om aan de spelersgroep van Cercle Brugge te vertellen dat hij op mannen valt. "Ik vond het een goed moment om te vertellen wie ik echt was", zegt hij.

"Het voelde wel precies alsof ik weer 14 was en naar een examen moest waar ik niet genoeg voor had gestudeerd."

"Veel mensen, ook veel spelers, zeiden me dat het eigenlijk geen taboe meer mag zijn, maar dat ze wel snappen dat het in deze machowereld niet makkelijk is om over gevoelens te praten."

"Op het moment dat er misschien een speler is die zich durft te outen, zal het nog meer bespreekbaar worden." Waarom lukt dat voorlopig nog niet? "Ik stel mezelf ook die vraag", zegt Pepijn. "Het is bijna onmogelijk dat er niemand in het profvoetbal ook met dezelfde gevoelens zit."

Pepijn is alleszins opgelucht dat hij het aan zijn ploeg verteld heeft. "Het is 2022 voor iedereen."