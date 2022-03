Leicester-PSV is dé affiche in kwartfinales Conference League, ook Marseille-PAOK

De topaffiche van de Europese derde klasse gaat tussen het Leicester, de 12e in de Premier League, van Youri Tielemans en Timothy Castagne tegen het PSV, de 2e in de Nederlandse Eredivisie, van Yorbe Vertessen.



Roma hoeft zich niet meteen in de handen te wrijven met Bodø Glimt: de Noren wonnen in de groepsfase met 6-1 van de Italianen, in de return werd het 2-2.



Feyenoord, met Cyril Dessers als Belgische schutter, is de tweede Nederlandse vertegenwoordiger. Slavia Praag lijkt een haalbare kaart. Met PAOK, de killer van AA Gent, en Marseille staan 2 teams met een vurige aanhang tegenover elkaar.



In de halve finales spelen de winnaars van Leicester-PSV en Bodø Glimt-Roma tegen elkaar, net als die van Feyenoord-Slavia en Marseille-PAOK.



De halve finales zijn op 28 april en 5 mei (heen en terug), de finale is op 25 mei in Tirana, de hoofdstad van Albanië.