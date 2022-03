Floriant doorbreekt Antwerpse hegemonie en verovert Belgische titel zaalkorfbal

53 keer op rij ging de Belgische titel in het zaalkorfbal naar een Antwerpse club. Maar daar wou Floriant uit Merelbeke verandering in brengen.

Floriant had de reguliere competitie afgesloten als leider en had in de halve finale ook titelverdediger Boeckenberg uit Deurne uitgeschakeld.

In de finale namen ze het op tegen Borgerhout, dat de Antwerpse eer moest hooghouden. In een spannende finale haalde Floriant het met 19-17. Ook in de competitie hadden ze Borgerhout al geklopt.