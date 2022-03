De Stark Arena in Belgrado vormt dit weekend het decor voor het WK indoor atletiek. Daarvoor werd de multifunctionele evenementenhal in enkele weken tijd omgetoverd tot een atletiektempel. Er kwamen tonnen staal en hout aan te pas vooraleer de eigenlijke piste kon aangelegd worden. Bekijk de transformatie van de zaal hier in deze knappe timelapse-video.