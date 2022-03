Thomas Vermaelen: "Vraag van Roberto Martinez kwam na mijn beslissing om te stoppen"

"Het was een moeilijke keuze, maar ik heb naar mijn gevoel geluisterd en dan was het de juiste keuze", zegt hij over zijn afscheid dat 2 maanden geleden werd aangekondigd.

Ik ben niet gestopt om assistent te worden. Ik ben meteen in deze functie kunnen rollen en daar ben ik dankbaar voor. Maar als het niet zo was geweest, dan zou ik ook gestopt zijn.

Vermaelen heeft dus zelf niet gesolliciteerd? "Ik had wel vaker contact met de bondscoach, ook als speler. Hij wist wat er aan de gang was en hij stelde zijn vraag na mijn beslissing."

"Ik moet ook iets bijbrengen"

Intussen heeft Thomas Vermaelen zijn nieuwe takenpakket al kunnen ontdekken. Spelers bekijken, opvolgen en raadplegen. Zoals Thierry Henry voornamelijk de aanvallers begeleidt, zo zal bij Vermaelen de nadruk op de defensie liggen.

"Of dat een grote verantwoordelijkheid is? Er is altijd veel gepraat geweest over onze oudere verdediging en dat zal niet veranderen. Maar er komen jonge en talentvolle spelers aan. Ik probeer daar relaxed in te zijn."

"Ik wil vooral mijn ervaringen doorgeven", zegt Vermaelen, die in de trainerscursus indruk maakte. "Ik heb enkele trainingen gegeven in Japan en dat beviel me wel. Het was enorm plezant."

"Hier beginnen is een ideale eerste stap. Ik ben hier omringd door enorm veel knowhow. Het is ideaal om hier te leren en tegelijk moet ik zelf presteren. Ik moet ook iets bijbrengen aan de groep."