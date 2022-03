Spelersbus van Standard brengt 49 Oekraïense vluchtelingen van Poolse grens naar Luik

Voor de humanitaire operatie werkte Standard samen met de stad Luik en mediapartner VOO. Buschauffeur Stéphane Hodeige was een van de 10-tal vrijwilligers die een reis van meer dan 3.000 km maakten in 48 uur om 49 Oekraïense vluchtelingen op te pikken in de Poolse stad Przemysl, vlakbij de Oekraïense grens.



Bij het transport richting Polen zat onder meer heel wat medisch materiaal



Terug in Luik werden de vluchtelingen opgevangen door de bevoegde diensten van de stad.



"Deze humanitaire operatie was een succes", schreef Standard op zijn sociale media. "Met de financiële steun van de Standard de Liège Foundation en de logistieke steun van de officiële teambus van Standard en dankzij een fantastisch team van vrijwilligers die dit project met veel vastberadenheid in goede banen hebben geleid."