Rusland verlengt aanhouding van Amerikaanse topbasketbalster Brittney Griner tot 19 mei

Brittney Griner zit al sinds vorige maand vast in een Russische cel. Toen ze terugkeerde van de VS naar Rusland, waar ze bij topclub Jekaterinenburg ploegmate is van Emma Meesseman, werd ze onderschept door de Russische douane op de luchthaven.



Bij een controle werd in haar bagage een flesje cannabisolie gevonden. Dat product is in veel Amerikaanse staten legaal, maar wordt in Rusland als drugs beschouwd. Griner werd opgepakt en riskeert een gevangenisstraf tot 10 jaar.



De 31-jarige Amerikaanse is niet de minste. De 2,06m grote center wordt beschouwd als een van de beste speelsters ter wereld op haar positie. Met de VS won ze al 2 wereldtitels en pakte ze 2x olympisch goud.



Griner, die in de WNBA de kleuren van Phoenix verdedigt, is ook al jarenlang aan de slag bij Jekaterinenburg in Rusland. Aan de zijde van onder meer Emma Meesseman won ze met de Russische topclub al 4x de EuroLeague.



De zaak-Griner houdt het vrouwenbasketbal in de ban. Heel wat speelsters hebben op sociale media al om haar vrijlating gevraagd, maar door de oorlog in Oekraïne zijn de diplomatieke banden tussen de VS en Rusland zo goed als onbestaande geworden. Dat bemoeilijkt mogelijke onderhandelingen over een eventuele vrijlating.