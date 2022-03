Peter Vandenbempt over Europese exit Juventus: "Symptomatisch voor overgangsperiode bij Juve"

Juventus werd gisteren uitgeteld door een efficiënt Villarreal, dat in het slotkwartier drie keer raak trof. "Het was een wedstrijd waarin het wel anders had kunnen lopen. Vlahovic had een bal op de paal en er waren ook een aantal flinke kopkansen voor Morata", nuanceert Peter Vandenbempt de 0-3-uitslag. "Die was een beetje overdreven."



"Villarreal heeft zijn momenten gekozen en Juventus heeft dat niet gedaan. Over 2 wedstrijden was het een dubbeltje op zijn kant, al heeft Villarreal de kwalificatie ook niet gestolen."



"Net als vorig jaar in de Europa League was ik wel onder de indruk van de Spanjaarden. In de 1e helft hebben ze met metier, kalmte, overleg en positiespel heel goed onder de druk van Juventus uit gevoetbald. Met af en toe hoog in het veld een potje balbezit. Dat was indrukwekkend."



"In de 2e helft kwam dat er nog te weinig uit en bleef Villarreal te veel in de eigen rechthoek. Tegelijk was er ook de machteloosheid van Juventus, dat geen oplossingen vond. Villarreal heeft het in elk geval wel op een mooiere manier gedaan dan Benfica een dag eerder in Amsterdam."

Oude Dame in overgangsperiode

Villarreal als boeman voor Juventus dus. In de vorige jaren beten de Italianen in de 1/8e finales hun tanden stuk op Porto en Lyon. "Dat is toch symptomatisch voor de overgangsperiode waarin Juventus op dit moment onmiskenbaar zit", stelt Vandenbempt vast.



"Dat was al een beetje gesymboliseerd door de minder belangrijke rol van mannen die boegbeelden geweest zijn zoals Bonucci en Chiellini, of ook Buffon, die eerder al weg was. Juventus heeft dat nog proberen te corrigeren met Cristiano Ronaldo, maar dat is alles bij elkaar een grote teleurstelling geweest."



"Als je dit Juventus vergelijkt met de toonaangevende ploegen in Europa op dit moment - Bayern, Liverpool, Manchester City - dan is het niet onlogisch dat Juve, al dan niet tijdelijk, de rol gelost heeft."

Met het oog op de toekomst heeft Juventus met Vlahovic een geweldige zaak gedaan, maar dat gaat niet van vandaag op morgen. Peter Vandenbempt