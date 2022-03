Ongelooflijk, maar waar: Nederlander Kjeld Nuis haalt 103 km/u op schaatsen

Kjeld Nuis was met zijn recordpoging niet aan zijn proefstuk toe. Vier jaar geleden deed hij ook al eens een poging om de kaap van de 100 km/u te ronden, maar in het Zweede Luleå bleef hij toen steken op 93 km/u.



Intussen werden er aanpassingen aan de auto en aan het zogenoemde aeroshield dat Nuis uit de wind moest zetten. In het Noorse Savalen werden ook betere ijscondities gevonden. Alle ingrediënten waren dus aanwezig voor Nuis om te slagen in zijn opzet.



En zo geschiedde: donderdag knalde de Nederlander, op de Winterspelen van Peking nog goed voor goud op de 1.500 meter, in het zog van het aeroshield naar 103 km/u, een fabelachtig wereldrecord. Bekijk hier de beelden van de geslaagde recordpoging.