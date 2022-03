Mikaela Shiffrin kan opnieuw lachen: ze pakt vierde eindzege in Wereldbeker

Op de Winterspelen in Peking moest Mikaela Shiffrin de koningin van het skiën worden, maar het draaide uit op een grote ontgoocheling voor de Amerikaanse.

In elk individueel onderdeel liep het fout en in de parallelslalom voor gemengde landenteams greep de VS net naast een medaille.

Dat ze desondanks een grote kampioene is, bevestigde ze dit seizoen door al voor de vierde keer de eindzege in Wereldbeker in de wacht te slepen. Na in 2017, 2018 en 2019 krijgt ze voor de vierde keer de kristallen bol.



Een tweede plaats in de Super-G in Courchevel in Frankrijk was daarvoor voldoende. De 27-jarige Amerikaanse moest enkel de Noorse Ragnhild Mowinckel laten voorgaan.

Shiffrin telt in het Wereldbekerklassement 1425 punten en kan niet meer bijgebeend worden door haar Slovaakse rivale Petra Vlhova, tweede met 1189 punten. Vlhova werd donderdag zeventiende en pakte zo geen punten. Komend weekend staan er in Courchevel nog een reuzenslalom en slalom op het programma.