Lokt Jumbo-Visma schaatsheld Nils van der Poel naar de fiets? "Staan open voor gesprek"

Nils van der Poel - geen familie van, wel een Nederlandse grootvader - is niet de minste. De 25-jarige Zweed won op de voorbije Winterspelen goud op de 5.000 en de 10.000 meter en vestigde in Peking ook een wereldrecord op die 10 kilometer.



Na de Spelen verraste Van der Poel door aan te kondigen dat hij stopt met schaatsen en toe is aan een nieuwe uitdaging en dat heeft ook de interesse van het wielerpeloton aangewakkerd.



Volgens de Nederlandse krant AD hebben Jumbo-Visma, dat naast de wielerploeg ook een schaatsteam heeft, en EF Education hun oog laten vallen op Van der Poel.



Jumbo-Visma had nog geen contact met de Zweed, maar steekt de interesse niet weg. "Sportief directeur Merijn Zeeman staat uiteraard open voor een gesprek, om uit te vissen of we interessant voor elkaar zijn", klinkt het bij het team.



"Zo'n gesprek staat vooralsnog niet gepland. We hebben hem niet gesproken, noch iemand die hem vertegenwoordigt."



Jumbo-Visma heeft een verleden met het aantrekken van topsporters uit andere disciplines. Primoz Roglic is de bekendste naam, hij was eerder actief als schansspringer. Ook mountainbiker Milan Vader en roeister Amber Kraak rijden momenteel onder de vlag van Jumbo-Visma.