Loena Hendrickx trekt met liesblessure naar WK: "Bovenbeen is helemaal ingetapet"

Positief blijven

Niet deelnemen aan het WK is nooit een optie geweest voor Hendrickx. Ze zal op het ijs staan in Montpellier, maar ze kan moeilijk verbergen dat ze zich een beetje zorgen maakt. Mentaal komt deze blessure na een slopend seizoen. "Dat is zo."

"Het WK overslaan is nooit een idee geweest. Ik wil het seizoen in schoonheid afsluiten, maar deze blessure kost me toch meer dan enkele procentjes."

"Tevreden als ik top tien haal"

De Russische topfavorietes voor de WK-medailles zijn er door de sancties die aan Rusland zijn opgelegd omwille van de oorlog in Oekraïne niet bij, maar door haar blessure kan Loena Hendrickx niet anders dan haar eigen ambities wat bij te stellen.

"De ambitie is geen top vijf meer. Ik mag zeker nog tevreden zijn als ik top tien haal denk ik. En op adrenaline kan veel gebeuren."

"Ik had op het WK nochtans nog graag eens getoond dat ik nog beter kan dan op de Spelen, want daar was ik niet op mijn best."

"Na het WK heb ik tien dagen vakantie. De dokters hebben me platte rust voorgeschreven, want mijn lichaam is echt op. Ik voel me soms een oud vrouwtje."