Geen anciens, maar wel een verrassing? Roberto Martinez kondigt straks onuitgegeven selectie aan

Ruim tien jaar zijn ze al een zekerheid in de selectie van de Rode Duivels. Wanneer Roberto Martinez straks in Tubeke zijn lijstje namen overloopt, zullen ze er voor één keer niet bij zijn.

De bondscoach kondigde enkele maanden geleden al aan dat hij voor de interlandperiode in maart enkel internationals met minder dan 50 caps zou oproepen. ""We willen hen klaarstomen voor het WK van 2026. Het is nuttig om te zien hoe deze jongens omgaan met meer verantwoordelijkheid", duidde Martinez eerder.

En mogen we straks een verrassing verwachten? Onder meer Nikolas Storm (KV Mechelen), Alessio Castro-Montes (KAA Gent) en Siebe Van Der Heyden (Union) kregen al een brief in de bus dat ze deel uitmaakten van de voorselectie.



Alleen verkondigde Martinez eerder dat er geen debutanten in de selectie zouden zitten. Houdt hij woord?



Daarnaast is het uitkijken hoeveel spelers de bondscoach bij de nationale beloften parkeert. Zij spelen straks een cruciale EK-kwalificatieinterland in Denemarken. De kans bestaat dus dat Martinez jongens als Verschaeren, Theate en zelfs De Ketelaere bij de U21 laat opdraven.



Om 12 uur maakt Martinez zijn selectie bekend.