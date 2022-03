Buzzerbeater Dallas nekt Brooklyn, Curry valt uit bij Golden State

Buzzerbeater nekt Brooklyn

Het duel tussen de Brooklyn Nets en de Dallas Mavericks was het duel tussen sterren Kevin Durant en Luka Donkic, maar toch was de heldenrol weggelegd voor Spencer Dinwiddie.



Met nog enkele seconden op de klok stond Dallas een punt achter. Alle ogen op Doncic dus. De Sloveen kreeg de bal ook. Brooklyn reageerde met een double team van Durant en Nicolas Claxton.



Zo kwam er ruimte vrij waar Dinwiddie perfect gebruik van maakte. Op de buzzer gooide hij een driepunter binnen, goed voor een 113-111-zege voor Dallas. Doncic had met 37 punten ook meer dan zijn aandeel in de zege. Durant was goed voor 23 punten.