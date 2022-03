Tom Boudeweel voor AA Gent-PAOK: "Tissoudali wordt de sleutelfiguur"

Waar liep het vorige week mis?

"Het was niet het AA Gent van in de competitie, met zijn zwierige spel. Dat was het grote verschil", zegt Tom Boudeweel. "Achteraan heeft Gent wel weinig weggegeven. Die missie was wel geslaagd. PAOK had heel weinig kansen, dat doelpunt kwam uit de lucht gevallen."

Wat moet er donderdag beter?

"Gent zal in aanval meer moeten brengen dan vorige week. Het had toen amper kansen en liep met te weinig mensen voorin. Ik verwacht dat dat in Gent wel anders zal zijn", meent Boudeweel. "Thuis zal AA Gent het spel moeten maken, maar PAOK blijft een vervelende tegenstander. Het kan goed verdedigen en het geeft heel weinig weg." "Het zal van een individuele flits moeten komen en dan kijk ik naar Tissoudali. Hij wordt de sleutelfiguur. Hopelijk heeft hij nog de vorm van voor zijn blessure. En Vadis zal ook beter moeten zijn dan vorige week. Een beetje creativiteit kan nooit kwaad." "Het wordt voor Gent belangrijk om zeker de nul te houden. Het voordeel is wel dat uitdoelpunten niet meer dubbel tellen. Met twee goals verschil winnen, volstaat dus. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel eerst kunnen scoren. Er zal het allerbeste Gent nodig zijn op PAOK uit te schakelen."

Hoe belangrijk is de Conference League voor Gent?

"Ik vind het sowieso belangrijk voor de coëfficiënt en de uitstraling van de club. En een miljoen erbij voor de kwalificatie, dat is ook niet slecht", merkt Boudeweel op. "Als neutrale volger is het natuurlijk ook superbelangrijk voor de Belgische coëfficiënt."



"Doorgaan in Europa betekent anderzijds wel dat je in het vaarwater komt van de bekerfinale. En in competitie is het ook "money time" om punten te sprokkelen, zoals komende zondag tegen Anderlecht. Als Gent eruit gaat in de Conference League en zondag wint tegen Anderlecht, zal de uitschakeling wel snel vergeten zijn."



"De top 4 halen is voor Gent belangrijker dan doorstoten in de Conference League, maar waarom zou je als speler niet naar de kwartfinales in een Europese beker willen? Ik denk niet dat de spelers zich zullen sparen. Daarna volgen toch 2 weken relatieve rust met de interlandbreak."



"Daarin kan het tempo dan eventjes naar beneden om er daarna weer vol in te vliegen. Het kan nog een mooi seizoenseinde worden voor AA Gent. Wie had dat enkele maanden geleden gedacht, toen ze 16e stonden in de competitie?"