Play-offs volleybal: Roeselare, Maaseik en Menen naar de halve finales, belle tussen Aalst en Haasrode-Leuven

Zoals verwacht had Roeselare de minste problemen om zich te plaatsen voor de halve finales van de play-offs. Borgworm kon over 2 duels geen enkele set winnen.

Maaseik had het opnieuw niet onder de markt tegen bekerwinnaar Gent, maar zo spannend als in de heenmatch werd het deze keer niet.

Menen had tegen Achel het zwaarste werk dan weer gedaan in de heenmatch afgelopen weekend. In West-Vlaanderen was het verzet van de Limburgers een stuk minder imposant.

De meest spannende confrontatie is die tussen de nummers 4 en 5 van de reguliere competitie. Aalst deed een gouden zaak door de tiebreak in Haasrode te winnen in de eerste match, maar deze keer waren de rollen omgekeerd. Haasrode-Leuven won de tiebreak, waardoor beide teams elkaar een laatste keer treffen voor de definitieve beslissing, nu zaterdag in Aalst.