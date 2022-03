Van bondgenoot Trump tot Ghanese goudzoeker: dit zijn de kandidaat-kopers van Chelsea

Het meest begeerde product in de voetbalwinkel. Vele superrijken houden de portefeuille klaar om deze week Chelsea te kopen. Vrijdag moeten de officiële biedingen binnen zijn. Wie zijn de (gekende) geïnteresseerden?

De favorieten

Todd Boehly, Hansjorg Wyss en Jonathan Goldstein - Het steenrijke droomtrio

Samen bezitten ze ruim tien miljard euro. Het kapitaalkrachtige triumviraat Todd Boehly, Hansjorg Wyss en Jonathan Goldstein behoort tot het kransje favorieten om Chelsea te kopen.

De Amerikaan Boehly vergaarde zijn fortuin in diverse sectoren en herinvesteerde de centen gretig in grote sportclubs. Hij is mede-eigenaar van onder meer baseballteam LA Dodgers en basketploegen LA Sparks en LA Lakers. Eerder probeerde Boehly al eens Chelsea en Tottenham te kopen. Derde keer goeie keer?

Hij rekent voor zijn bod op de steun van onder meer de Zwitser Wyss. De miljardair stond aan het hoofd van een bedrijf dat medische hulpmiddelen maakte. Ook de Britse vastgoedinvesteerder Jonathan Goldstein zou deel uitmaken van het triumviraat.



Volgens velen zijn ze het gedroomde trio voor Chelsea door hun enorme kapitaalkracht en uitstekende imago - zowel Boehly als Wyss staan bekend om hun liefdadigheidsacties.

Todd Boehly in de tribune bij zijn Chicago Cubs.

Thomas en Todd Rickett - De baseballbroers

Van baseball naar "soccer"? Ook de familie Ricketts is kandidaat-koper van Chelsea. Papa Joe kocht met het geld dat hij verdiende aan zijn beursbedrijf in 2009 al de wereldberoemde Chicago Cubs.

Nu hebben zoons Thomas en Todd hun zinnen gezet op een topclub uit het Europese voetbal. In 2018 deden ze al een vergeefse poging om het Italiaanse AC Milan te kopen.

Nick Candy - De favoriet van de fans?

De man die de voorbije dagen het luidste zijn liefde voor Chelsea verkondigde. Geen toeval: vastgoedmagnaat Nick Candy heeft al jaren een abonnement op Stamford Bridge. De Brit charmeerde de fans met mooie praatjes. Zo beloofde hij onder meer dat de supporters onder zijn bewind sowieso een plekje in het bestuur krijgen. Heeft wel niet het grootste kapitaal van het lijstje geïnteresseerden. Al is Candy achter de schermen druk bezig om bondgenoten te zoeken. Naar verluidt heeft hij de potentiële mede-investeerders voor het uitkiezen.

Nick Candy dit weekend in de tribunes van Stamford Bridge.

Mohamed Alkhereiji - Saudische superfan

Interesse uit de oliestaten kon natuurlijk niet uitblijven. Deze week raakte bekend dat een Saudische mediagroep maar liefst 3,2 miljard euro biedt voor Chelsea.

Aan het hoofd staat Mohamed Alkhereiji, een superfan van de jongste Champions League-winnaar. De zakenman was de voorbije jaren dan ook geregeld op Stamford Bridge terug te vinden. Onder meer de wereldberoemde dribbel van Eden Hazard tegen Arsenal maakte hij live mee.

Het bod doet onvermijdelijk denken aan de Saudische overname van Newcastle. Alleen benadrukt de “Saudi Media Group” dat ze geen directe banden hebben met de overheid.

Mohamed Alkhereiji tijdens een van zijn bezoekjes aan Chelsea.

De outsiders

Woody Johnson - Bondgenoot van Trump

Deel van de familie die farmareus “Johnson and Johnson” stichtte. Overbodig om te vermelden dus dat Woody Johnson een flinke bankrekening heeft.

De Amerikaan spendeert zijn centen graag aan sport en politiek. Kocht in 2000 NFL-team de New York Jets, die onder zijn bewind wel allerminst goed presteerden.

Voorts een trouwe luitenant van Donald Trump. Johnson, ambassadeur en supporter, investeerde veel centen in de kiescampagnes van de voormalige president.

Woody Johnson aan de zijde van Donald Trump.

Josh Harris - Ook centen in Crystal Palace

Eén van de vele geïnteresseerden die zijn fortuin aan Wall Street te danken heeft. Een bekende in de sportwereld door zijn aandeel in de Philadelphia 76ers.

Heeft daarnaast ook belangen in Premier League-club Crystal Palace. Daardoor dreigt er bij de eventuele aankoop van Chelsea wel een belangenconflict.

Josh Harris (de kleinste van het viertal) bij de 76ers.

Muhsin Bayrak - Turkse zakenreus

Prijkt hoog in het lijstje van rijkste Turken. Verdiende miljarden in diverse sectoren zoals de bouw, toerisme en energie. Deed tegenover lokale media al de opvallende uitspraak dat een deal met Abramovitsj zo goed als rond was. "Normaal was alles in orde, maar toen nam de Britse overheid de zaak in handen. Ik denk dat ze niet willen dat Turken de club kopen."

Vivek Ranadive - Nu ook The English Dream?

Zijn levensverhaal leest als een sprookje. Vivek Ranadive verliet Mumbai met 50 dollar op zak en groeide in de Verenigde Staten uit tot miljardair met een bedrijf in de technologiesector én eigenaar van NBA-team Sacramento Kings. Vervult hij straks ook zijn English Dream door Chelsea aan te kopen? Meerdere bronnen beweren dat Ranadive een stevig bod voorbereidt. Indien succesvol, wordt hij de eerste Indiase eigenaar van een Engelse voetbalclub. Met Tilman Fertitta zou er nog een andere eigenaar van een NBA-club interesse tonen. Al is de verwachting dat de sterke man achter de Houston Rockets geen officieel bod zal indienen.

Jamie Reuben - Bekende in het wereldje

Allerminst een onbekende in de Engelse voetbalwereld. Jamie Reuben, zoon van vastgoedmiljardair David, was eerder bestuurslid bij Queens Park Rangers en heeft samen met broer Simon momenteel een aandeel van 10% in Newcastle.

Maar om zijn droomclub Chelsea in handen te krijgen, zet hij bij die andere Premier League-club ongetwijfeld met plezier een stap opzij. Zat in het verleden ook al rond de tafel met Chelsea voor gesprekken over de bouw van een nieuw stadion. Reuben mag onder meer de Britse eerste minister Boris Johnson en celebrity Paris Hilton tot zijn dichte vriendenkring rekenen.

Bernard Antwi Boasiako - Ghanese goudzoeker

Een opgeblazen mediastunt? De Ghanese zakenman en politicus Bernard Antwi Boasiako verklaarde gretig tegenover iedereen die het wou horen dat hij een officieel bod van 3,1 miljard pond op Chelsea had gedaan. De eigenaar van een goudmijn goochelde ook met potentiële droomtransfers, maar lijkt geen echte kanshebber.

Of krijgen we een stille verrassing?