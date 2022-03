Uw wekelijkse afspraak met 90 minutes: Kleine Ode aan Gaard

Kevin De Bruyne schuift mee aan, of toch minstens zijn truitje. We zwijgen de voormalige eigenaar van Chelsea dood, maar kunnen en willen dat niet met CR7. Er is de geweldige telefoontaps tussen Messi en Suarez. En, als Steven in blessuretijd naar de training vertrekt, hakken we de knoop door voor Wouter Vrancken. Er worden ook nog plannen voor de Ten Miles gesmeed. En jawel: Sam was wakker! Uitgeslapen zelfs.