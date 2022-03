Geen rentree in Nokere Koerse voor zieke Sep Vanmarcke: "Hij zit in het sukkelstraatje"

De winter van Sep Vanmarcke verliep al met horten en stoten door knieproblemen en ook de Omloop Het Nieuwsblad ging de mist in. Op de valreep haakte een zieke Vanmarcke af.

Een trainingskamp op Tenerife moest hem klaarstomen voor de belangrijkste klassieke afspraken, maar ook dat plan moest hertekend worden.

Hij werd ginds geveld door ziekte en de problemen zijn nog niet van de baan. "Ik kreeg daarnet een telefoontje van Sep. Hij voelt zich onvoldoende fit en moet verstek geven voor Nokere Koerse. Voor de Omloop Het Nieuwsblad onderging hij hetzelfde lot", zegt ploegleider Eric Van Lancker.

"Hij werd ziek voor de start van de Belgische openingsklassieker en moest afzeggen. Daarop ging hij op stage naar Tenerife waar hij op El Teide de trainingen hervatte. Ook daar werd hij ziek, moest hij een tijdje een lager gelegen hotel opzoeken, maar kon hij wel zijn stage afmaken. Nu is hij hervallen."

In principe zou Vanmarcke zaterdag Milaan-Sanremo rijden, maar ook die deelname hangt aan een zijden draadje. "Dat hebben we nog niet beslist."

"Sep zit echt in het sukkelstraatje. Ziek koersen is geen optie. Zeker niet in Milaan-Sanremo waar er zo'n 300 kilometer moet worden afgemaald. We volgen hem verder op. Wij hopen alvast dat het snel weer de goede kant op gaat met Sep."