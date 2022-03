De meest uitgefloten speler in de NHL: Ovetsjkin weigert profielfoto met Poetin te verwijderen

Als een van de weinigen kent hij het privénummer van Vladimir Poetin en zijn profielfoto op Instagram is een doorn in het oog van Canadese en Amerikaanse ijshockeyfans. Aleksandr Ovetsjkin betaalt een prijs voor zijn steun aan "zijn president".

Aleksandr Ovetsjkin van de Washington Capitals krijgt het al twee weken hard te verduren. De fans van de tegenstander hebben het op hem gemunt. Dat heeft niets met zijn spel of prestaties te maken, maar wel met zijn speciale relatie met Vladimir Poetin en de inval van Rusland in Oekraïne. Ovetsjkin is een van de meest succesvolle Russische sporters en een van de toppers in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL. Hij heeft Poetin altijd gesteund en omgekeerd heeft Poetin, een grote fan van ijshockey, een boontje voor zijn landgenoot.

Hoe goed hun relatie is? Hij steunde Poetin in 2014 bij de annexering van de Krim en ging enkele jaren later nog een stap verder. In 2017 stond Ovetsjkin aan de wieg van "PutinTeam", een sociale beweging om de presidentscampagne van Poetin te steunen. Ovetsjkin zou een van de weinigen zijn die het privénummer van Poetin in zijn gsm heeft staan en zijn profielfoto op Instagram is een foto met de Russische president.

De laatste foto op de Instagramaccount van Ovetsjkin dateert al van eind januari, maar de reacties zijn iets recenter: "Ben je bang of houd je van Poetin? Laat van je horen!" en de meest gestelde vraag: "Waarom verander je je profielfoto niet?"

Na lang aandringen sprak Ovetsjkin enkele dagen na de aanval van Rusland zich uit over de oorlog. "Please, geen oorlog meer. Het maakt niet uit of de oorlog in Rusland, Oekraïne of een ander land is. We leven in een wereld waar er vrede moet zijn." Maar omdat hij de acties van Poetin niet heeft veroordeeld en zijn persoonlijke relatie met de Russische president is Ovetsjkin een mikpunt geworden. "Ik ben een Rus en hij is mijn president. Ik ben geen politicus, ik ben een atleet."



Boegeroep en "Keer terug naar Rusland"

Ovetsjkin krijgt vanalles over zich heen op sociale media en wordt hij bij elke wedstrijd uitgejouwd en uitgefloten door de fans van de tegenstander. Vorige week moest hij met zijn ploeg, de Washington Capitals, wedstrijden spelen in Canada tegen Edmonton en Calgary.



In Canada leven heel wat mensen met Oekraïense roots. Zo zong de Canadees-Oekraïense zangeres Stephania Romaniuk het volkslied van Oekraïne voor de match Calgary-Edmonton.



Een dag later werd Ovetsjkin, telkens hij de puck aan zijn stick had ,uitgefloten door een deel van de 15.628 fans van Calgary. Er waren ook Oekraïense vlaggen te zien en borden met "Keer terug naar Rusland" als boodschap voor Ovetsjkin. Ook in Edmonton en Vancouver was het boegeroep duidelijk te horen.



Waarom blijven de Russen in de NHL stil?

Ovetsjkin is niet de enige Russische ijshockeyer in de NHL. Maar van de 41 Russen heeft naast Ovetsjkin enkel Nikita Zadorov, een speler van de Calgary Flames gereageerd. "No War! en "Stop it!", schreef hij op Instagram.

Artemi Panerin, een speler van de New York Rangers die in het verleden Poetin al op de korrel nam, heeft al zijn kritische posts verwijderd en zijn Instagram privé gemaakt. Dat bijna geen enkele Rus in de NHL wil reageren op de invasie van Rusland in Oekraïne heeft een verklaring.

Kun jij je voorstellen dat je op het ijs moet stappen terwijl je denkt aan je vrouw en kind die onbeschermd in Rusland zijn? Dat is niet makkelijk. Spelersmakelaar Dan Milstein

Velen hebben angst voor gevolgen voor hun in Rusland achtergebleven familie. Dan Milstein, geboren in Kiev maar als politiek vluchteling naar de VS gevlucht bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, is makelaar van verschillende Russen en Wit-Russen in de NHL.



Hij legt uit waarom het zo moeilijk is. "Kun jij je voorstellen dat je op het ijs moet stappen terwijl je denkt aan je vrouw en kind die onbeschermd in Rusland zijn? Dat is niet makkelijk." De vrouw en de kinderen van Ovetsjkin wonen in Rusland, net als zijn ouders. "Het is een onmogelijke situatie, ze hebben belangen aan beide zijdes van de Oceaan", zegt Milstein. Afwachten hoe lang Ovetsjkin die spreidstand kan volhouden.

Aleksandr Ovetsjkin werd op zijn 18e als eerste gekozen in de NHL draft door de Washington Capitals. Hij wordt beschouwd als een van de beste actieve ijshockeyers en is een van de 8 spelers die meer dan 700 keer gescoord hebben in de NHL. In 2018 bezorgde hij de Washington Capitals hun eerste en enige NHL-titel.

De boodschappen van de fans zijn duidelijk.