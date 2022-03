Chelsea wil lege tribunes in kwartfinale FA Cup, Britse regering reageert misnoegd

Chelsea heeft bij de Engelse Voetbalbond FA een verzoek ingediend om de kwartfinale van de FA Cup in een leeg stadion te spelen. Dat laat de club weten via zijn website. Zaterdag staan de Blues namelijk tegenover tweedeklasser Middlesbrough.

Chelsea ziet af door de sancties die de Britse regering voorzitter Roman Abramovitsj heeft opgelegd. Door de sancties mogen ze geen losse tickets verkopen voor de eigen wedstrijden. Enkel abonneehouders kunnen in de competitie naar de wedstrijden van de Blues komen kijken. In de bekercompetitie gelden die abonnees niet waardoor Chelsea het in de FA Cup zonder supporters moet stellen.

We geloven dat het eerlijk is als er ook geen Middlesbrough-supporters aanwezig zijn.

Chelsea vroeg aan de autoriteiten of het toch mogelijk zou zijn om uittickets te verkopen voor de wedstrijd tegen Middlesbrough, maar ze kregen een negatief antwoord. De spelers van Chelsea kunnen zaterdag niet rekenen op het gejuich en geroep van hun supporters tijdens de kwartfinale.

Nu vragen de Blues aan de Engelse Voetbalbond of ze de wedstrijd zonder publiek mogen afwerken in het stadion van Middlesbrough. Dat doen ze wel met tegenzin. "We geloven dat het in de huidige omstandigheden het meest eerlijk is dat er ook geen Middlesbrough-supporters aanwezig zijn", klinkt het.

De FA bekijkt de zaak morgen.

Britse regering teleurgesteld