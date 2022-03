Ajax verwijt doelman Onana niets: "We hadden zelf moeten scoren"

Een discutabele vrije trap deed Ajax 13 minuten voor tijd de das om. Onana kwam te snel uit en zag Darwin Nunez in een leeg doel koppen. "We wisten nochtans dat ze gevaarlijk zijn op stilstaande fases", zei aanvoerder Dusan Tadic na afloop bij RTL7.

"We verdienen het niet om hier vanavond te verliezen. Het is zwaar, want we waren het betere team. Maar in Europa draait het ook om spelhervattingen en counters", aldus de Serviër."

De aanvoerder nam wel doelman Hervé Onana in bescherming. "Je kan niemand de schuld geven. We winnen samen en verliezen samen. We hadden zelf gewoon moeten scoren. Kort voor de goal kregen we nog een kans."

"Wat we verkeerd deden? Niets, behalve dat we niet scoren. We hadden een doelpunt moeten maken en dan stootten we wel door. We hebben hard gewerkt, maar missen een goal."