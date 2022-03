Vuelta-organisatie deelt 3 wildcards uit aan Spaanse teams

De 18 WorldTour-teams hebben automatisch startrecht in de Vuelta, net als de beste twee teams uit de ProTour van vorig seizoen, Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic.



Voorts deelt de organisatie nog een wildcard uit aan 3 Spaanse teams. Equipo Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi en Burgos-BH mogen zich opmaken voor de Vuelta. Die laatste 2 teams waren er vorig jaar ook al bij.



De Sloveen Primoz Roglic won de voorbije 3 edities van de Vuelta. Die start dit jaar in het Nederlandse Utrecht op 19 augustus. De traditionele finish in Madrid is op 11 september.