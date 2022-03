Standard-speelster Vanity Lewerissa over haar strijd tegen borstkanker: "Ook met tegenslagen win ik deze strijd"

Vanity Lewerissa speelt sinds dit seizoen weer voor Standard. Ze kwam over van Ajax. Eerder in haar carrière verdedigde ze ook al de kleuren van de Rouches. Ze was bezig aan een goed seizoen in België.

Op 18 januari kreeg Lewerissa minder goed nieuws. Bij de 30-jarige voetbalster werd borstkanker vastgesteld.

"Ik heb zelf een knobbeltje gevoeld. Maandag ben ik naar de huisarts gegaan en de dag erna meteen naar het ziekenhuis. Op 18 januari kreeg ik te horen dat wat ik in mijn borst heb niet goed is", vertelt de Nederlandse aan Sportweekend.

De wereld van Lewerissa stond op zijn kop. De sterkhoudster van Standard moet noodgedwongen haar carrière op pauze zetten om zich te concentreren op haar genezing. Ze is nu bezig aan een chemokuur en later wacht haar een borstamputatie.

"Door de bijwerkingen van de chemo kan mijn haar uitvallen. Als jong meisje is dat heel heftig en dat is ook een van de eerste dingen die in mijn hoofd speelde."

"Ik heb het er minder moeilijk mee dat mijn borst geamputeerd zal worden dan dat mijn haar zou uitvallen. Dan is het zichtbaar dat ik ziek ben."