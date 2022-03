Lewis Hamilton wil naam veranderen in Lewis Hamilton-Larbalestier: "Onbegrijpelijk dat vrouw naam verliest"

Lewis Hamilton-Larbalestier, het is een hele mond vol.

Hamiltons vader Anthony en zijn moeder Carmen Larbalestier gingen uit elkaar toen de kleine Lewis twee jaar was.

De band met zijn moeder Carmen is erg hecht. Ze was er bijvoorbeeld bij toen Hamilton in december vorig jaar door prins Charles tot ridder werd gekroond op Windsor Castle.



"Ik ben heel trots op de naam Larbalestier (de naam van zijn moeder). Ik wil hem toevoegen aan de naam Hamilton", zegt de 37-jarige Brit.

"Ik begrijp niet waarom vrouwen na hun huwelijk hun achternaam verliezen. Ik hoop dat de naamswijziging snel kan plaatsvinden. We zijn ermee bezig."