Britse overheid wijst Chelsea-fans terecht: "De naam Abramovitsj scanderen is totaal ongepast"

Toch blijven de fans van Chelsea hun Russische eigenaar een warm hart toedragen. In de voorbije wedstrijden tegen Burnley, Norwich en Newcastle werd zijn naam door de fans meermaals gescandeerd.

Afgelopen week bevroor de Britse overheid alle bezittingen van Roman Abramovitsj, als sanctie voor de Russische invasie in Oekraïne.

"We zijn ons bewust van de sterke gevoelens bij de fans, maar dat is geen excuus voor een houding die op dit moment totaal ongepast is", sprak een woordvoerder van premier Boris Johnson.

"Bod van 3 miljard euro"

Intussen wil Abramovitsj Chelsea graag verkopen, maar dat lijkt geen evidentie te worden. Zo mag de steenrijke Rus geen som geld ontvangen voor de verkoop, dit om te vermijden dat de opbrengsten naar Abramovitsj of Rusland zal gaan.

Volgens het Amerikaanse CBS zou er wel al interesse zijn van van Saudische investeerders om Chelsea over te nemen. Het medium bericht dat er een bod is uitgebracht van meer dan 3 miljard euro op de uittredende Champions League-winnaar.



Mocht Saudi Media Group Chelsea binnenhalen dan zou het na Newcastle United de 2e Premier League-club zijn die in korte tijd in handen komt van investeerders uit Saudi-Arabië. In tegenstelling tot bij Newcastle zouden er hier wel geen directe banden zijn met de Saudische regering.

Daarnaast gaat ook het gerucht dat verschillende Amerikaanse miljardairs geïnteresseerd zijn in het overnemen van de club, waaronder Woody Johnson. De 74-jarige Amerikaan is ook al eigenaar van het American footballteam New York Jets.