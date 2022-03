Anderlecht-aanvaller Joshua Zirkzee schuift aan aan tafel van Extra Time

Anderlecht wil na enkele magere jaren graag weer echt meedoen met de Belgische top. Gisteren zette het een grote stap naar de Champions' play-offs na een 2-1-zege tegen rechtstreekse concurrent Antwerp. Onder meer dankzij een goal van Joshua Zirkzee. De Nederlander is een sterkhouder in Brussel dit jaar. Vanavond is hij te gast aan de tafel van Aster Nzeyimana.