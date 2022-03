VIDEO: Judd Trump pot 147-break op weg naar toernooizege op Turkish Masters

De 32-jarige Judd Trump was in de finale een maatje te groot voor Matthew Selt, die moest toekijken hoe Trump in het 10e frame een 147-break wegpotte. Het was de 173e maximumbreak in de snookergeschiedenis, de 10 in een finale en de 7e dit seizoen.

Voor Trump was het zijn 6e 147-break in een officieel toernooi. Alleen Ronnie O'Sullivan (15), John Higgins (12), Stephen Hendry (11) en Stuart Bingham (8) doen beter.



Trump maakte het tegen Selt ook af in stijl, met een century, goed voor een afgetekende overwinning: 10-4. Voor de Engelsman is het de 23e rankingtitel uit zijn carrière.



De eindzege op de 1e editie van de Turkish Masters levert Trump, de nummer 3 van de wereld, een cheque van 100.000 pond op, een kleine 120.000 euro.