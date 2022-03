Olympisch kampioen Bart Swings blijft 2 jaar langer bij Team IKO

In 2020 ging Swings in zee met Team IKO van de Nederlandse coaches Martin en Erwin ten Hove. Met als doel het zilver op de olympische massastart van 2018 in PyeongChang om te zetten in goud. En dat is gelukt.



En vorige week volgde nog brons op het WK allround in Hamar en gisteren zilver op de 5.000m op de Wereldbeker in Heerenveen, waar hij vanmiddag iets voor 17 u. ook de massastart hoopt te winnen.

Swings legt uit wat hem zo aantrekt bij het team: "Het familiegevoel waar Team IKO voor staat, past goed bij mij. Ik kijk ernaar uit om de goede prestaties van de afgelopen periode samen een vervolg te geven."



Team IKO erkent de progressie van Swings de voorbije twee jaar. "We zijn blij met de rol die hij in ons team vervult. We geloven dat hij nog veel harder kan en zijn dan ook blij dat we met elkaar verder kunnen bouwen."



IKO is een producent van dakbedekking en waterdichting met een Europees hoofdkantoor in Antwerpen. "Dat onze jarenlange sponsoring binnen verschillende sporten een olympische gouden medaille heeft opgeleverd in de kers op de taart."