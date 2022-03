Na de vrouwen gisteren in de WorldTour in Drenthe is het vandaag de beurt aan de mannen voor de Nederlandse 1.1-koers. Vorig jaar boekte Rune Herregodts zijn eerste profzege in Drenthe, hij kan zijn titel niet verdedigen door toxoplasmose. Kijk op Eén of in onze livestream wie het vanmiddag haalt.