Koen Naert snelt op reserve naar Belgische titel op halve marathon, Hanna Vandenbussche loopt PR

Met een chrono van 1u03'41" was de wedstrijd op zondagochtend eerder een trainingsloopje voor Koen Naert. Die veredelde training leverde hem wel de Belgische titel op na ruim 21 kilometer.

Koen Naert bleef meer dan 2 minuten boven zijn persoonlijk record, dat sinds vorig jaar op 1u01'38" staat. Steven Casteele was 2e in 1u04'00", Martin Delguste bekleedde de 3e plek in 1u05'32".



Bashir Abdi, bronzenmedaillewinnaar op de olympische marathon in Japan, was er niet bij in zijn thuishaven. Hij had te veel trainingsachterstand na lichamelijke kwaaltjes en koos voor extra voorbereidingstijd in Ethiopië.

Toch stonden heel wat internationale toppers aan de start. De winst ging naar de Oegandees Victor Kiplangat in 1u00'11". Daarna pakte Evans Mayaka met een tijd van 1u01'02" zilver. Adam Thadée, die aanvankelijk problemen had met zijn registratie, was 3e in 1u04'53".