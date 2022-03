Castors Braine verwelkomt Oekraïense speelster die man en vader moest achterlaten

Viktoriya Balaban is geen onbekende voor Castors Braine. De 25-jarige shooting guard schakelde dit seizoen met Prometey Castors uit in de achtste finales van de Eurocup in het vrouwenbasket.

Eind vorige maand brak echter de oorlog uit in haar thuisland en sloeg ze op de vlucht. "Eind vorige week werden we door Viktoriya en haar manager gecontacteerd", klinkt het in een clubmededeling.

"Ze verbleef toen in de buurt van de Poolse grens. In de eerste plaats was haar vraag of ze mogelijk bij ons mocht verblijven, in een vredevol land. We verwelkomden haar zonder aarzeling en ze mag blijven zolang ze wil. Intussen is ze aangesloten bij onze A-ploeg."

"Haar man en haar vader heeft ze moeten achterlaten in Oekraïne. Haar mama is intussen in Polen aangekomen en heeft de intentie om door te reizen naar België. Ook haar zullen we met open armen verwelkomen."