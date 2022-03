Zwarte Duivels lijden 22-18-nederlaag in Zwitserland

De Belgen scoorden 2 keer met een try (tegenover 1 van Zwitserland). De Zwitsers maakten het verschil met de penalty's: 5 tegen 2. Wat conversies betreft, bleef het gelijk (1-1).

Midden februari startte het toernooi voor de Zwarte Duivels met een 28-0-forfaitscore tegen Oekraïne - dat door een aantal coronabesmettingen niet kon aantreden - en een 26-33-zege in Duitsland.

In de stand is België met 10 punten tweede, na Polen (12). De leider is volgende week in Brussel de volgende tegenstander voor de Duivels.