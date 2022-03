Mads Pedersen houdt ondanks prima vorm voet bij stuk: "Sanremo past niet in mijn plannen"

Mads Pedersen greep gisteren in Parijs-Nice naast zijn tweede ritzege. Met de vormcurve van de Deen zit het dus wel snor. De renner van Trek-Segafredo zou met zijn snelle benen een van de favorieten kunnen zijn in Milaan-Sanremo, maar hij wil niet afwijken van zijn schema en past voor La Primavera.



"Met mijn niveau en mijn vorm zit het goed, dat is goed voor het vertrouwen met het oog op de klassiekers. Ik kijk al uit naar de komende weken", vertelt hij aan Sporza.



"Jullie mogen wel denken dat ik een van de favorieten zou zijn in Sanremo, maar we hebben voor het seizoen een plan gemaakt en daar wil ik me aan houden. Dat plan is om Milaan-Sanremo niet te rijden en ik voel me daar prima bij."



"Als het goed gaat, is de verleiding groot om te veel hooi op de vork te nemen. Na Parijs-Nice ga ik gewoon naar huis en volgt voor mij een rustigere trainingsweek. Daarna hoop ik klaar te zijn voor de kasseien."