Xavier Reckinger werkt aan toekomst Belgische hockey: "Panthers hebben zich te veel gespiegeld aan de Lions"

Hockeycoach Xavier Reckinger verlaat na 5 seizoenen de Duitse nationale vrouwenploeg en gaat aan de slag als Coach Manager bij de Belgische hockeybond KBHB. Hij gaat zo een nieuwe uitdaging aan. Sporza zocht Reckinger op in het nationale trainingscentrum in Wilrijk.

Xavier Reckinger speelde in zijn carrière 326 wedstrijden voor de Red Lions en besloot daarna om als coach aan de slag te gaan. 5 jaar geleden zocht hij andere oorden op en trok naar Duitsland. Reckinger keerde begin deze maand terug naar België en blijft ook hier in de hockeywereld vertoeven. "Een eerste reden voor mijn terugkeer naar België is mijn gezin. Ik zag nog veel mogelijkheden om te verbeteren in Duitsland, maar we hadden een andere visie over hoe we die doelen konden bereiken", vertelt Xavier Reckinger aan Sporza. Zo trok Reckinger de deur definitief achter zich dicht in Duitsland. In België gooit hij het over een andere boeg en gaat aan de slag als Coach Manager bij de KBHB.

Ik verwacht dat de Red Panthers goeie prestaties zullen neerzetten in de toekomst. Xavier Reckinger

Reckinger is nog maar aan zijn 2e week bezig in België, maar hij weet goed wat er van hem verwacht wordt. Naast zijn nauw contact met de Red Lions en de Red Panthers, houdt hij ook een oogje in het zeil bij de U18 en U21 jongens. "Nu zal ik op een andere manier dicht bij de groep staan. Ik sta zelf ook nog op het veld en dat wil ik ook, maar ik ga zeker niet in de weg lopen van de coaches want zij moeten zichzelf ontwikkelen." Op die manier kan Reckinger zijn ervaringen die hij heeft opgedaan in Duitsland overbrengen.

Gouden generatie Red Lions

De vraag is welke opvolging er is voor deze gouden generatie Red Lions. De laatste jaren hebben de nationale hockeymannen veel gewonnen, met het goud in Tokio als absolute uitschieter. "Zolang spelers individueel de goesting blijven behouden, zich willen verbeteren en niet stilstaan dan is leeftijd "just a number"."

Sterkhouder Thomas Briels stopte na het succesverhaal op de Spelen in Tokio op zijn 34e, maar opvolgers zitten in de wachtkamer. "De jonge jongens die eraan komen, kloppen op de deur. Het is nog maar mijn 2e week en ik moet ze nog leren kennen. Het is ook een van mijn

verantwoordelijkheden om ze klaar te stomen."

Er zijn nog enkele dertigers in de nationale ploeg. "Na de Spelen is enkel Thomas gestopt. Als er een tijd komt dat meer spelers zullen stoppen, ga je een kleine terugval krijgen. We moeten ervoor zorgen dat de terugval niet te diep wordt. Daarom moeten we die jongens nu verbeteren en dat loopt al goed. Ik wil op dat vlak mijn steentje bijdragen."



Zolang spelers individueel de goesting blijven behouden en zich willen verbeteren dan is leeftijd maar een nummer

Positieve toekomst voor Red Panthers

Naast de volgende generatie Red Lions gelooft Reckinger ook in de Red Panthers. Nadat ze de kwalificatie voor de Spelen gemist hebben, evolueren ze toch op een positieve manier. "Het is een groep die al lang goed is, maar ik denk dat ze zich te veel gespiegeld hebben aan de Lions. De Lions winnen alles, maar dat is een ander traject. Als je een beetje geduld hebt dan zal dat wel komen. Ik verwacht dat ze goeie prestaties zullen neerzetten in de toekomst."

De Red Panthers.