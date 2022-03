Wout van Aert na 3e plek: "Mijn sprint is net iets minder dan hij al is geweest"

"Het was niet de finale zoals ik die verwacht had", reageerde Wout van Aert na zijn 3e plaats in de 6e rit.

"Ik voelde me goed en wou de etappe proberen te winnen. Maar in de finale waren er nog weinig ploegen die mannen hadden om het werk te doen."

"Er was ook een communicatiefout met Christophe Laporte (die op 2,5 km van de streep in de tegenaanval ging). Het was de bedoeling dat hij me in een goede positie zou houden."

"Toen we moesten schakelen en Christophe moesten gebruiken om te achtervolgen, liep het een beetje fout. Ik was slecht gepositioneerd in de laatste 3 kilometer, waardoor ik energie moest verspillen."