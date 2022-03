Wout van Aert grapt over comeback Van der Poel: "Zo snel hoefde dat ook niet"

Wout van Aert heeft altijd gezegd dat hij hoopt dat Van der Poel snel weer hersteld zou zijn. "Zo snel hoefde dat nu ook weer niet", grapte hij voor de start van de 6e rit in Parijs-Nice. "Neen, ik ben blij dat hij aan de betere hand is."

"Zijn rentree zat er wel aan te komen. We konden allemaal zien dat hij hard aan het trainen was. Ik hoop dat het voorspoedig verloopt voor hem. Het zal meteen iemand zijn waar we rekening mee moeten houden."

"Als hij die etappekoers in Italië in de benen heeft, dan kan hij meteen iets laten zien. Het is een positief verhaal, denk ik."

Die etappekoers in Italië, dat is de Internationale Wielerweek. Hij staat daar op de startlijst, maar de ploeg wil zijn deelname nog niet bevestigen.

Hoe is het met Van Aert zijn eigen knie? "De wonde is aan het genezen, maar het heeft tijd nodig. Ik heb er geen last van op de fiets en dat is het belangrijkste."