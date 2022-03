Russische eigenaar gaat Vitesse verkopen: "In het belang van de club"

Aan de overkant van Het Kanaal is de Premier League al een tijdje in de ban van de verkoop van Chelsea door Roman Abramovitsj. In Nederland is er nu een gelijkaardige case. Valeri Ojf, net als Abramovitsj een steenrijke oligarch, heeft besloten zijn club Vitesse te verkopen, zo maakte de club vrijdag bekend.

Daarnaast treedt hij ook met onmiddellijke ingang terug uit de Raad van Commissarissen van de club. Vitesse verzekert in de korte mededeling dat de "continuïteit van de club gewaarborgd blijft".

"Het doet me veel pijn om zo afscheid te nemen van Vitesse, maar in de huidige situatie neem ik deze moeilijke beslissing in het belang van de club, medewerkers, supporters, sponsoren en andere stakeholders", klinkt het bij Ojf.

"Ik kijk terug op een bijzondere periode, waarin ik me altijd erg betrokken voelde bij de club en genoten heb van de mooie prestaties. Vitesse zit in mijn hart en dat zal altijd blijven gelden voor de club en de supporters."

Ojf nam in 2018 het leeuwendeel van de aandelen van Vitesse over van zijn landgenoot Aleksandr Tsjigirinski, nadat hij wel al twee jaar in de Raad van Commissarissen zetelde.