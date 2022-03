Oekraïne schorst zijn recordinternational Anatoli Tymosjtsjoek levenslang

Anatoli Tymosjtsjoek is vooral bekend van zijn 4 jaar bij Bayern München. Voor de rest speelde hij zowel in Oekraïne, onder meer bij Sjachtar Donetsk, en in Rusland, bij Zenit. Bij die laatste club is de nu 42-jarige Tymosjtsjoek nog altijd assistent.

Terwijl zowat al zijn landgenoten Rusland ontvluchtten bij de uitbraak van de oorlog bleef Tymosjtsjoek doodleuk op post in Sint-Petersburg. Bovendien weigerde hij halsstarrig om zich uit te spreken over het conflict.

Die houding heeft in Oekraïne zoveel kwaad bloed gezet dat Tymosjtsjoek, die met 144 caps recordinternational is voor het land, zijn trainerslicentie voor het leven verliest. Ook al zijn trofeeën die hij in Oekraïne won (onder meer 3 titels en 3 bekers) worden van zijn erelijst geschrapt.