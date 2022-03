Maaseik verliest 1e plaats via de groene tafel en moet vanavond in allerijl in Gent spelen

Roeselare leek de competitie als leider af te sluiten en zo het verraderlijke Gent, de kersverse bekerwinnaar, te vermijden. Maar op de slotspeeldag verloor Roeselare thuis tegen Maaseik, waardoor het alsnog de koppositie verloor.

Roeselare besloot hierop om een klacht in te dienen over een match van 2 maanden geleden. In de match tussen Maaseik en Haasrode Leuven hadden de Limburgers de Est Vanker opgesteld, die niet speelgerechtigd was.

De bond verwierp de klacht van Roeselare, maar het bondsparket gaf de West-Vlamingen toch gelijk. Hierdoor vermijdt Roeselare Gent. Maaseik moet op de valreep het roer omgooien, want in plaats van een match tegen klein broertje Borgworm op zaterdag moet het nu vanavond aantreden in Gent.